ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ ГИТАРИСТА ГРУПЕ КИС Ејс Фрили изгубио последњу битку
ЊУ ЏЕРЗИ:Један од оснивача америчког рок бенра "Kис" Ејс Фрили преминуо је у 74 години у Мористауну.
Према речима његовог агента он је преминуо мирно, окружен породицом, преноси Скај њуз.
Фрили, познат фановима као Спејсмен, био је један од оснивача бенда, заједно са Полом Стенлијем, Џином Симонсом и Питером Kрисом.
У саопштењу породице рокера наводи се да су "потпуно сломљени".
Чланови бенда рекли су да су шокирани вешћу о његовој смрти и да ће га памтити као "неопходног и незаменљивог рок војника".
Бенд Kис познат је по својој шминки и костимима и ексцентричним наступима.
Посебно популарни били су средином 1970-их, када су настали њихови хитови"Rock And Roll All Nite" и "Detroit Rock City".
Продали су десетине милиона плоча и уведени су у Kућу славних рокенрола 2014. године.
Фрелијева каријера у групи Kис први пут је завршена 1982. године, пре него што се вратио на турнеју поновног окупљања 1996. године, где је остао до 2002. године.
Објавио је и неколико соло албума. Иза њега су остале супруга и ћерка.