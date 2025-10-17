clear sky
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ ГИТАРИСТА ГРУПЕ КИС Ејс Фрили изгубио последњу битку

17.10.2025. 09:22 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Kiss
Фото: Screenshot YT Entertainment Tonight

ЊУ ЏЕРЗИ:Један од оснивача америчког рок бенра "Kис" Ејс Фрили преминуо је у 74 години у Мористауну.

Према речима његовог агента он је преминуо мирно, окружен породицом, преноси Скај њуз.

Фрили, познат фановима као Спејсмен, био је један од оснивача бенда, заједно са Полом Стенлијем, Џином Симонсом и Питером Kрисом.

У саопштењу породице рокера наводи се да су "потпуно сломљени".

Чланови бенда рекли су да су шокирани вешћу о његовој смрти и да ће га памтити као "неопходног и незаменљивог рок војника".

Бенд Kис познат је по својој шминки и костимима и ексцентричним наступима.

Посебно популарни били су средином 1970-их, када су настали њихови хитови"Rock And Roll All Nite" и "Detroit Rock City".

Продали су десетине милиона плоча и уведени су у Kућу славних рокенрола 2014. године.    

Фрелијева каријера у групи Kис први пут је завршена 1982. године, пре него што се вратио на турнеју поновног окупљања 1996. године, где је остао до 2002. године.

Објавио је и неколико соло албума. Иза њега су остале супруга и ћерка.

рок бенд бендови бенд рок музика
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај