ПРОБЛЕМИ АВИОНА УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН И ДАЉЕ МИСТЕРИЈА Ево шта о томе кажу стурчњаци
Вест да је био онеспособљен ГПС у авиону Урсуле фон дер Лајен на лету од Варшаве до Пловдива, и да су за то, највероватније одговорни Руси, обишла је свет муњевитом брзином. Ипак, шта се заиста догодило на небу изнад Балкана и даље остаје мистерија.
Прво је лист Financial Times објавио да су у нападу онеспособљене ГПС навигационе услуге на бугарском аеродрому, што је приморало авион председнице Европске комисије да слети користећи папирне мапе.
Да је било инцидента потом су тврдили и из Европске комисије. Портпаролка Kомисије, Ариана Подеста, рекла је да су бугарске власти закључиле како се радило о "отвореној интервенцији" Русије.
"Можемо потврдити да је било ометања ГПС сигнала, али авион је успешно слетео у Бугарску. Бугарске власти сумњају да је реч о отвореном мешању Русије", изјавила је Подеста.
Међутим, Русија оштро демантује да су "било шта радили са Урсулиним авионом".
"Ваше информације су нетачне", поручио је Песков кратко је и јасно коментаришући наводе у изјави за Financial Times.
Бугарски контролори потврдили инцидент
Један од званичника Бугарске тврди да је цело подручје око аеродрома остало без ГПС-а. Авион је наводно више од сат времена кружио изнад Пловдива, након чега је пилот одлучио да слети без електронских помагала, ослањајући се на аналогне карте.
Бугарска служба за контролу ваздушног саобраћаја потврдила је инцидент.
"Од фебруара 2022. бележимо значајан пораст случајева ометања и недавно лажирања ГПС сигнала. Та ометања нарушавају тачан пријем сигнала и узрокују оперативне потешкоће за авионе и системе на земљи", навели су у саопштењу.
Шта каже FlightRadar?
И док су сви брујали о инциденту, FlightRadar је на друштвеним мрежама демантовао извештаје о квару ГПС система авиона којим је председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен путовала у Бугарску.
"Лет на којем је била Урсула фон дер Лајен одашиљао је сигнал доброг квалитета од полетања до слетања", објављено је на X-у.
Шта каже НАТО?
У међувремену се огласио и НАТО. Наиме, генерални секретар Марк Руте рекао је данас да Алијанса схвата ометање ГПС сигнала веома озбиљно, те да непрекидно ради како би спречила ометање и осигурала да се то више не понови.