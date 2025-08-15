ПУТИН, ЗЕЛЕНСКИ И ТРАМП ЗА ИСТИМ СТОЛОМ? Трамп спаја Путина и Зеленског
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је синоћ да је циљ његовог данашњег састанка са руским колегом Владимиром Путином на Аљасци да припреми могући састанак Путина и украјинског председника Володимира Зеленског, који ће, како је нагласио, бити важнији.
„Све што желим јесте да 'поставим сто' за следећи састанак, који би требало ускоро да се одржи. Волео бих да се то деси веома брзо“, рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету, преноси ББЦ.
Додао је да би волео да могући сусрет Путина и Зеленског буде одржан такође на Аљасци.
Трамп је рекао и да мисли да ће Путин и Зеленски "склопити мир".
"Важнији састанак биће други састанак, имаћемо састанак са председником Путином, председником Зеленским, са мном и можда ћемо довести неке од европских лидера, можда не“, навео је Трамп.
На питање да ли је спреман да понуди Путину приступ ретким земним минералима како би се окончао рат у Украјини, Трамп је рекао да је његов данашњи састанак са Путином „велики, важан састанак“ који ће, на крају крајева, „спасити много живота“.
„Сазнаћемо где ко стоји и знаћу у прва два минута. Ако то буде лош састанак, завршиће се веома брзо, а ако буде добар састанак, на крају ћемо добити мир у прилично блиској будућности“, рекао је Трамп.
Поновио је да се састаје са Путином „како би спасао хиљаде војника недељно“.
"Видећемо шта ће се догодити, имамо велики састанак", рекао је Трамп, додајући да верује да ће састанак бити од великог значаја за Русију и САД, јер би могао да спаси "много живота", преноси Скај њуз.
На питање да ли самит на Аљасци представља својеврсну "награду Путину за инвазију на Украјину", Трамп је поновио да је то "ситуација која никада није смела да се деси".
"Није почело под мојим вођством и четири године се о томе није ни расправљало. Kада сам отишао, могао сам да видим шта се дешава... Сви су криви, Путин је крив, сви су криви", рекао је он.
Трамп је додао и да сматра да долазак Путина на Аљаску, односно у САД, значи да је спреман на договор.
"Да нисам председник, по мом мишљењу, он (Путин) би заузео целу Украјину, али сада сам ја председник и неће се петљати са мном", истакао је Трамп.
Трамп и Путин састаће се данас на Аљасци, највећој и најудаљенијој америчкој савезној држави, како би разговарали о окончању рата у Украјини.
Састанак би требало да се одржи у војној бази Елмендорф - Ричардсон, удаљеној око 10 километара од Енкориџа, за коју ЦНН наводи да је једина на Аљасци која испуњава безбедносне захтеве.
Почетак самита, који многи оцењују као историјски, најављен је првобитно за 11.30 часова по локалном времену, односно 21.30 по средњоевропском, али је Бела кућа у међувремену саопштила да ће самит почети у 11 часова по локалном, односно у 21 сат по средњоевропском времену.
Kако је најавио помоћник руског председника Јуриј Ушаков, састанак ће у потпуности бити усаглашен и почеће разговором тет-а-тет, након чега ће уследити проширени састанак уз учешће делегација.