ПУТНИК УРАДИО НЕШТО НЕЧУВЕНО Успаничио се што касни на воз, па својим потезом све шокирао

10.08.2025. 15:45 15:48
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
voz
Фото: Pixabay.com

Мушкарац који је закаснио на воз за Беч закачио се за локомотиву како би стигао до свог одредишта. Закачио се са спољне стране вагона воза.

Према речима сведока, око 23 часа, док је воз јурио пругом, један мушкарац почео је махнито да лупа на стакло. Путници су остали у шоку, а један је одмах повукао ручицу за хитно заустављање воза.

Испоставило се да је мушкарац закаснио да се укрца у последњи воз на станици Ст. Полтен, па је веровао да ће, држећи се чврсто за вагон, успети да стигне на крајњу дестинацију.

- Неколико километара након што је воз кренуо, вероватно је схватио да вожња при брзини од 200 километара на сат са спољне стране није тако добра идеја. Тада је почео да лупа на прозор. Један путник је скочио и повукао ручну кочницу. Требало је око минут да слепи путник уђе у воз - рекао је анонимни сведок, а преноси магазин Хеуте.

Када је кондуктер схватио шта се заправо догодило, викао је и изгубио живце. По доласку на одредиште близу Беча човек који је висио са воза је ухапшен.

Срећом, приликом наглог кочења, повређених није било. Због овог инцидента воз је каснио седам минута.

воз путник беч
Вести Свет
