РУСИ ОНЕСПОСОБИЛИ АВИОН УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН Слетео у Бугарску без ГПС-а, ПИЛОТ СЛЕТЕО РУЧНО УЗ ПАПИРНЕ МАПЕ
Британски Фајненшел Тајмс (ФТ) објавио је данас да је највероватније Русија онеспособила ГПС у авиону Урсуле фон дер Лајен на лету од Варшаве до Пловдива.
Kако се наводи у нападу су онеспособљене ГПС навигационе услуге на бугарском аеродрому, што је приморало авион председнице ЕK да слети користећи папирне мапе.
Три званичника која су обавештена о инциденту рекли су да се случај третира као руски напад ометања.
"Цео ГПС систем на подручју аеродрома је нестао", изјавио је један од званичника за ФТ.
Након што је авион кружио око аеродрома сат времена, пилот је одлучио да слети мануелно користећи папирне мапе, а званичници су случај описали као "неоспорно мешање".
Владе држава чланица Уније су упозориле да све већи број инцидената ГПС ометања, за које се окривљује Русија, може да доведе до озбиљне авионске несреће, практично "заслепљујући" комерцијалне авионе током лета.
Инциденте ометања ГПС система у последњим годинама све чешће пријављују државе у Балтичком мору и источној Европи близу Русије, што утиче на авионе, бродове и цивиле који користе ову услугу за свакодневну навигацију, напомиње ФТ.
Фон дер Лејен је путовала из Варшаве у Пловдив како би се састала са бугарским премијером Росеном Жељазковим и обишла фабрику муниције.
Председница Kомисије је на турнеји по државама на граници ЕУ како би разговарала о напорима за побољшање одбрамбене спремности блока у одговору на рат Русије у Украјини.
Фон дер Лејен је након посете напустила Пловдив без инцидената, док је за данас планирана њена посета Румунији и састанак с највишим званичницима те земље.