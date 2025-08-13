clear sky
БУДУЋНОСТ ЈЕ СТИГЛА

(ВИДЕО) РУСКИ КАМИОН БЕЗ ВОЗАЧА ОБОРИО СВЕ РЕКОРДЕ Од Петрограда до Казања без возача и пауза за САМО 24 САТА

13.08.2025. 11:02 11:42
Дневник
Танјуг/Дневник
МОСKВА: Kамион без возача компаније "Навио" први пут је прешао 1.600 километара од Санкт Петербурга до Kазања за 24 сата, саопштила је та компанија за РИА Новости.

Возило је саобраћало на ауто-путевима, уз присуство инжењера у кабини ради надзора.

Систем користи компјутерски вид за детекцију препрека, препознавање возила у близини и одређивање броја трака.

"Навио" је навео да иста рута камионима са возачем у просеку траје око 58 сати због обавезних пауза, док вожња без возача омогућава смањење времена испоруке за око 2,5 пута.

Kамиони те компаније који возе без возача саобраћају на појединим деоницама Централне обилазнице од овог априла, док је на ауто-путу М-11 "Нева" тестирање у току од 2023. године.
 

Русија камиони камионски саобраћај аутопилот
