САЈТ НЕОВЛАШЋЕНО УЗИМАО ФОТОГРАФИЈЕ ЖЕНА Скандал у Италији, и Ђорђа Мелони на мети сексистичких испада
Италијани су са згражавањем реаговали на интернет страницу Phica.eu са стотинама хиљада корисника, након што се испоставило да је та сексистичка „онлајн“ платформа годинама прикупљала, дорађивала и мењала фотографије жена без њиховог знања и пристанка, праћене вулгарним коментарима.
Неке од фотографија на страници су уређиване и праћене срамотним, простачким и насилничким коментарима. Међу метама сексистичких испада на тој страници нашле су се премијерка Ђорђа Мелони, опозициона челница Ели Шлајн и инфлуенсерка Кјара Ферањи, као и посланица Европског парламента Алесандра Морети.
Цео случај изашао је на видело када је локална већница из Латине Валерија Кампања открила своје фотографије на спорној страници и поднела тужбу.
„Цео садржај странице ће бити избрисан“
„Данас сам згражена, љута и разочарана. Али не могу ћутати“, написала је 24-годишњакиња на Фејсбуку. Тужбу против те мрежне странице поднела је и Морети, чије су фотографије и снимци са телевизијских емисија у којима је учествовала украдени и измењени, а потом учињени доступним хиљадама корисника.
Она је навела да су простачки коментари утицали на њено ментално здравље и да угрожавају безбедност и осталих жена. Phica.eu је најавила гашење своје странице јер, како је наведено, „нису могли на време спречити сво то токсично понашање“.
„Цео садржај ће бити избрисан“, саопштили су администратори странице.
Сличан скандал догодио се и раније са италијанском Фејсбук групом „Mia Moglie“ (Моја жена), која је такође недавно угашена. У тој групи више од 30.000 мушкараца делило је фотографије својих партнерки у тој воајерској заједници, такође праћене простачким коментарима.