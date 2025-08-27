САСТАНАК У ВАШИНГТОНУ О ПОСЛЕРАТНОЈ ГАЗИ САД и Израел о примирју и ослобађању талаца
ВАШИНГТОН: Званичници Сједињених Америчких Држава и Израела састаће се данас Вашингтону како би разговарали о послератној ситуацији у Појасу Газе, а састанак се одржава у тренутку када преговори о прекиду ватре не показују значајнији напредак.
Предлог који је тренутно на столу предвиђа двомесечно примирје, ослобађање дела талаца које Хамас држи у замену за стотине палестинских затвореника, значајно повећање хуманитарне помоћи Гази, као и мапу пута ка трајном прекиду сукоба, пише АП.
Међутим, део коалиционих партнера израелског премијера Бењамина Нетањахуа противи се споразуму по фазама, док израелске власти настављају с припремама за мобилизацију десетина хиљада резервиста у оквиру шире војне операције.
Састанак у Вашингтону одржава се девет дана након што је Хамас саопштио да прихвата план прекида ватре који су предложили арапски посредници, док је Израел најавио намеру да заузме град Газу, наводи АП.
Претходно је специјални амерички изасланик Стив Виткоф изјавио за Фокс њуз да ће састанком у среду председавати Доналд Трамп и да ће том приликом бити представљен "свеобухватан план за дан после".
Званичник Kатара, једне од земаља посредница у преговорима, изјавио је прошле седмице да се тренутна верзија предлога "готово у потпуности" поклапа са ранијим нацртом који је предложио Виткоф, а Израел прихватио.