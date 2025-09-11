overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Спекулације све јаче

СЕВЕРНА КОРЕЈА ДОБИЈА НОВОГ ЛИДЕРА? Џу-ае већ виђена као наследница

11.09.2025. 09:21 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ПЈОНГЈАНГ: Ћерка севернокорејског лидера Kим Џонг Уна, Џу-ае, учврстила је статус наследника свог оца током недавног путовања у Kину, саопштила је данас јужнокорејска обавештајна агенција (НИС).

Џу-ае, за коју се верује да је у раним тинејџерским годинама, остала је у севернокорејској амбасади и избегавала је медијску изложеност током путовања, али је успела да обезбеди довољно пажње неопходне да учврсти своју позицију, рекли су јужнокрејски посланици после брифинга НИС-а.

НИС је такође проценио да Kим нема већих здравствених проблема, напомињући да су му откуцаји срца и крвни притисак у нормалним границама, преноси Јонхап.

Севернокорејски државни медији су приказали како Џу-ае прати Kима на путовању у Пекингу прошле недеље како би присуствовала војној паради, што је додатно подстакло спекулације да би она могла бити следећа лидерка Северне Kореје.

кореја Ким Џонг Ун Северна Кореја
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај