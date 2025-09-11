Спекулације све јаче
СЕВЕРНА КОРЕЈА ДОБИЈА НОВОГ ЛИДЕРА? Џу-ае већ виђена као наследница
ПЈОНГЈАНГ: Ћерка севернокорејског лидера Kим Џонг Уна, Џу-ае, учврстила је статус наследника свог оца током недавног путовања у Kину, саопштила је данас јужнокорејска обавештајна агенција (НИС).
Џу-ае, за коју се верује да је у раним тинејџерским годинама, остала је у севернокорејској амбасади и избегавала је медијску изложеност током путовања, али је успела да обезбеди довољно пажње неопходне да учврсти своју позицију, рекли су јужнокрејски посланици после брифинга НИС-а.
НИС је такође проценио да Kим нема већих здравствених проблема, напомињући да су му откуцаји срца и крвни притисак у нормалним границама, преноси Јонхап.
Севернокорејски државни медији су приказали како Џу-ае прати Kима на путовању у Пекингу прошле недеље како би присуствовала војној паради, што је додатно подстакло спекулације да би она могла бити следећа лидерка Северне Kореје.