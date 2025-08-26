СИЈАРТО НИКАД ОШТРИЈИ! Удари Кијева на нафтовод „Дружба“ су као напад на Мађарску и Словачку
Украјински напади на нафтовод „Дружба“су у суштини еквивалентни нападу на Мађарску и Словачку, земље које од Русије добијају сировине том трасом, рекао је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
„То су напади на Мађарску и Словачку. Ти напади су усмерени против Мађарске и Словачке, наносе штету тим двема земљама а не Русији“, рекао је Сијарто у емисији на Јутјубу.
Мађарски министар сматра да на тај начин Кијев, уз подршку Брисела који и даље ћути поводом украјинских удара на нафтовод, покушава да изврши притисак на Будимпешту и натера је да промени став по питању сукоба у Украјини и пријема Украјине у ЕУ.
Таква позиција је у потпуности у супротности с мађарским интересима, али одговара Украјини.
Коментаришући недавне изјаве Владимира Зеленског, Сијарто каже да нема никакве сумње да је Зеленски отворено претио Мађарској на груб и бестидан начин.
„Зеленски је одавно јасно ставио до знања да ако Мађарска не заузме проукрајински став, попут Брисела и Европске народне партије у ЕП, они ће онда наставити са нападима на нафтоводу ‘Дружба’ који је од великог значаја за енергетску безбедност Мађарске“, рекао је он.
Претходно је мађарски премијер Виктор Орбан изјавио да ће претње Владимира Зеленског Мађарској имати дугорочне последице.
„Зеленски је отворено претио Мађарској. Признао је да гранатирају нафтовод ‘Дружба’, јер не подржавамо њихово чланство у Европској унији. То још једном показује да су Мађари донели исправну одлуку... Речи Зеленског имаће дугорочне последице“, написао је Орбан на друштвеним мрежама.