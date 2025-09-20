clear sky
СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КРИТ Страх се увукао у становништво СВИ СТРЕПЕ ОД РАНОГ ЈУТРА

20.09.2025. 07:34
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Земљотрес магнитуде 4.3 степени Рихтера забележен је у суботу, 20. септембра у 7.01 часова, на подручју Крита у Грчкој.

Према писању ЕМСЦ-а, земљотрес је забележен 41 километар од града Ретимно.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.08 и дужине 24.19. 

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 26 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију. 

(Telegraf.rs)

земљотрес Грчка Крит
Вести Свет
