СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КРИТ Страх се увукао у становништво СВИ СТРЕПЕ ОД РАНОГ ЈУТРА
20.09.2025. 07:34 07:37
Земљотрес магнитуде 4.3 степени Рихтера забележен је у суботу, 20. септембра у 7.01 часова, на подручју Крита у Грчкој.
Према писању ЕМСЦ-а, земљотрес је забележен 41 километар од града Ретимно.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.08 и дужине 24.19.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 26 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.