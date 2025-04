Снимак који обилази свет! МЕЛАНИЈА СПАСИЛА ТРАМПА У ПОСЛЕДЊЕМ ТРЕНУТКУ! Ових 5 речи су спречиле дипломатску катастрофу (ВИДЕО)

Више од 250.000 ожалошћених окупило се на Тргу Светог Петра како би одали почаст папи Фрањи који је преминуо од можданог удара у 88. години, на Васкршњи понедељак. Међу њима су били страни државници, светски лидери и монарси, а извештава се да су представници из 130 земаља и међународних организација присуствовали испраћају папе у Ватикану. Делегацију је предводио амерички председник, стар 78 година, и његова супруга Меланија, чији је 55. рођендан био истог дана када и сахрана папе. У Рим су стигли касно синоћ.

У једном тренутку током тросатне католичке мисе, присутнима је упућен позив да "једни другима пруже знак мира" руковањем. Снимак са сахране приказује Трампа како посматра шта се дешава око њега, али не учествује у ритуалу "Знак мира", све док му Меланија није прискочила у помоћ, откривено је. Форензичка читачица са усана Никола Хиклинг изјавила је за "Маил Онлине" да је Меланија инструисала свог мужа да почне да се рукује са другима, након чега је Трамп невољно пружио руку француском председнику Емануелу Макрону.

The congregation are invited to offer the sign of peace - by shaking each other's hands.



Cameras quickly pan to the US president, who, after a short pause and a word from Melania, begins shaking hands with other world leaders. https://t.co/Id7P7vW11O



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/SLAqNKbS7S

— Sky News (@SkyNews) April 26, 2025