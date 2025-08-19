ШОК У ФИНСКОЈ! СМРТ У ЗГРАДИ ПАРЛАМЕНТА Полиција истражује околности
У згради финског парламента у Хелсинкију јутрос је пронађена мртва особа. Према информацијама финског листа Илталехти, посланик је извршио самоубиство унутар зграде парламента. Идентитет преминулог посланика је познат редакцији, али његово име неће бити објављено док се не контактира породица.
"У јутарњим сатима догодио се смртни случај. Хитна помоћ, ватрогасци и полиција су послати на лице места преко центра за хитне позиве. Надлежне службе тренутно спроводе своје процедуре", рекао је за Iltalehti шеф парламентарне безбедности Аро Тоивонен. На питање телевизије Yle да ли је у питању самоубиство, Тоивонен није демантовао ту информацију.
Додао је да не може да каже у ком делу зграде парламента се догодила смрт, нити да потврди да ли се ради о посланику или запосленом у парламенту. Нагласио је да ће убудуће полиција бити одговорна за пружање информација, док ће парламент само интерно обавештавати своје запослене о случају.
"Ово је веома тужан и несрећан случај", рекао је Тоивонен.
Полиција је мало пре поднева објавила да истражује околности које су довеле до смрти. Према тренутним информацијама, не сумња се на кривично дело. Полиција наводи да је особа преминула око 11 часова.