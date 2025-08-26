ШОK У ШПАНИЈИ У илегалном зоолошком врту пронађено више од 150 егзотичних и угрожених врста
МАДРИД: Цивилна гарда у Шпанији демонтирала је илегални приватни зоолошки врт у месту Нулес, у провинцији Kастељон, у којем је пронађено више од 150 егзотичних примерака 56 различитих врста, међу којима и заштићене и угрожене животиње, саопштено је данас из те службе.
Под истрагом су двојица мушкараца, стара 30 и 35 година, због сумње да су починили кривична дела против дивљих животиња, укључујући трговину заштићеним врстама и шверц, пише шпански лист "20 Минутос".
Истрага је покренута након што су агенти на интернету открили оглас у којем су се нудиле на продају угрожене врсте, међу којима азијске видре, кинкажуи и агутији.
Претрагом више парцела и складишта у Нулесу, службеници су пронашли бројне животиње без дозволе и регистрације, међу којима и лемуре, зебре, сервале, крунасте ждралове, тукане, ибисе, меркате, сове, ламе и једногрбе камиле.
Цивилна гарда је навела да део заплењених животиња припада највишем степену међународне заштите по Kонвенцији о међународној трговини угроженим врстама (ЦИТЕС).
Процењена штета по биодиверзитет и тржишна вредност заплењених примерака премашују два милиона евра.
У акцији су, поред Цивилне гарде, учествовали стручњаци Министарства за еколошку транзицију, задужени за идентификацију и каталогизацију животиња.
Предмет је прослеђен Првостепеном суду у Нулесу.