26.08.2025.
Нови Сад
ШОK У ШПАНИЈИ У илегалном зоолошком врту пронађено више од 150 егзотичних и угрожених врста

26.08.2025. 15:16 15:21
Пише:
Дневник
Извор:
tанјуг/Дневник
Зебра
Фото: pixabay.com

МАДРИД: Цивилна гарда у Шпанији демонтирала је илегални приватни зоолошки врт у месту Нулес, у провинцији Kастељон, у којем је пронађено више од 150 егзотичних примерака 56 различитих врста, међу којима и заштићене и угрожене животиње, саопштено је данас из те службе.

Под истрагом су двојица мушкараца, стара 30 и 35 година, због сумње да су починили кривична дела против дивљих животиња, укључујући трговину заштићеним врстама и шверц, пише шпански лист "20 Минутос".


Истрага је покренута након што су агенти на интернету открили оглас у којем су се нудиле на продају угрожене врсте, међу којима азијске видре, кинкажуи и агутији. 


Претрагом више парцела и складишта у Нулесу, службеници су пронашли бројне животиње без дозволе и регистрације, међу којима и лемуре, зебре, сервале, крунасте ждралове, тукане, ибисе, меркате, сове, ламе и једногрбе камиле.


Цивилна гарда је навела да део заплењених животиња припада највишем степену међународне заштите по Kонвенцији о међународној трговини угроженим врстама (ЦИТЕС). 
Процењена штета по биодиверзитет и тржишна вредност заплењених примерака премашују два милиона евра.


У акцији су, поред Цивилне гарде, учествовали стручњаци Министарства за еколошку транзицију, задужени за идентификацију и каталогизацију животиња. 
Предмет је прослеђен Првостепеном суду у Нулесу.

Шпанија Зоолошки врт илегална продаја
Извор:
tанјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
