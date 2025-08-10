ШОКАНТНИ ПОДАЦИ Хиљаде деце уцењивано експлицитним снимцима, ФБИ У БРИТАНИЈИ У НОВОЈ АКЦИЈИ
Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) и британска Национална агенција за борбу против криминала алармирани су због драстичног пораста броја случајева уцењивања деце и тинејџера које сексуални предатори таргетирају путем интернета, пише данас Гардијан.
Компаније као што су Снепчет и Фејсбук за само шест месеци прошле године пријавиле су преко 9.600 таквих случајева у Великој Британији, док је амерички Центар за несталу и експлоатисану децу (НЦМЕЦ) прошле године добио је 546.000 пријава од технолошких фирми из целог света у вези са сексуалним узнемиравањем деце путем интернета, што је пораст од 192 одсто у односу на 2023. годину.
Британска национална Агенција за борбу против криминала (НЦА) покренула је до сада незабележену кампању у Британији како би упозорила наставнике, родитеље и децу на опасности појаве изнуде у оквиру које се малолетне жртве уцењују како би поделиле експлицитне снимке путем интернета.
“Оваква врста уцене је бездушна, и може да има погубне последице по жртве. Нажалост, тинејџери у Британији и широм света извршавају самоубиства због тога”, саопштено је из НЦА.
Подаци америчког Центра за несталу и експлоатисану децу су релевантни јер се заснивају на извештајима онлајн платформи и интернет провајдера, као што су
Снепчет, Инстаграм и ТикТок, а не од самих жртава уцене које често оклевају да пријаве такве случајеве, наводи Гардијан.
Подаци показују да је Снепчет у првој половини прошле године пријавио око 20.000 случајева везаних за уцењивање деце и снимке сексуалног злостављања деце.
Центар НЦМЕЦ навео је да од 2021. зна за преко 30 тинејџера који су извршили самоубиство након што су постали жртве сексуалног уцењивања.
Полицијске службе упозоравају да предатори користе све софистициранија средства како би таргетирали децу путем интернета.
Гардијан је открио постојање приручника од 101 стране који даје детаљне инструкције како на најбољи начин искористити малолетне кориснике интернета, и претворити их у “модерне робове” тако што ће се доћи до њихових компромитујућих и експлицитних снимака и фотографија како би се онда жртве приморале да се повинују захтевима уцењивача.
Овај водич је направио 20-годишњи Барон Мартин из Аризоне којег је амерички ФБИ ухапсио у децембру прошле године.
Како су навели истраживачи, овај приручник је дистрибуиран путем онлајн заједница названих “Цом networks” где, махом млади мушкарци, деле садистички и мизогени материјал и узајамно се подстичу на извршавање криминалних дела.
ФБИ је идентификовао десетине онлајн банди које сарађују како би пронашле рањиве малолетне жртве од којих ће, често глумећи романтичну заинтересованост, изнудити компромитујуће фотографије.
Такви снимци се потом користе како би се жртве уцењивале да дају још таквих фотографија, или да повреде себе и изврше неки други насилан акт.
Стручњак Института за стратешки дијалог (ИСД), Мајло Комерфорд, закључио је да су хитно потребне одлучне заштитне мере како би се подигао ниво свести код младих људи у вези оваквих ризика, али и код наставника, родитеља и старатеља.