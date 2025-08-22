СТИГЛО НАРЕЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОЈ ГАРДИ У ВАШИНГТОНУ: Почните да носите ватрено оружје
ВАШИНГТОН: Министар одбране Сједињених Држава Пит Хегсет, наредио је да припадници Националне гарде који патролирају улицама града Вашингтона у оквиру борбе против криминала почну да носе ватрено оружје, саопштио је данас Пентагон.
Овај корак, како наводи АП, представља проширење интервенције председника Сједињених Држава Доналда Трампа у престоници земље, у тренутку када је готово 2.000 припадника Националне гарде стационирано у том граду.
Трамп је изјавио да је град безбеднији него икада због његове интервенције.
Он је наговестио да би могао продужити распоређивање трупа и савезних агената у Вашингтону.
"Велико питање је колико дуго ћемо остати. Ако останемо, желимо да будемо сигурни да се ово не понови. Морамо да се позабавимо тим криминалцима и да их истерамо" рекао је Трамп.
Пентагон и војска САД су прошле недеље саопштили да трупе неће носити оружје.
Према речима једног извора упознатог са разговорима, челници града Вашингтона су били обавештени о намери да Национална гарда буде наоружана, навео је АП.