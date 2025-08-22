broken clouds
СТИГЛО НАРЕЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОЈ ГАРДИ У ВАШИНГТОНУ: Почните да носите ватрено оружје

22.08.2025. 19:28 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: TANJUG/ AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН: Министар одбране Сједињених Држава Пит Хегсет, наредио је да припадници Националне гарде који патролирају улицама града Вашингтона у оквиру борбе против криминала почну да носе ватрено оружје, саопштио је данас Пентагон.

Овај корак, како наводи АП, представља проширење интервенције председника Сједињених Држава Доналда Трампа у престоници земље, у тренутку када је готово 2.000 припадника Националне гарде стационирано у том граду.

Трамп је изјавио да је град безбеднији него икада због његове интервенције.

Он је наговестио да би могао продужити распоређивање трупа и савезних агената у Вашингтону.

"Велико питање је колико дуго ћемо остати. Ако останемо, желимо да будемо сигурни да се ово не понови. Морамо да се позабавимо тим криминалцима и да их истерамо" рекао је Трамп.

Пентагон и војска САД су прошле недеље саопштили да трупе неће носити оружје.

Према речима једног извора упознатог са разговорима, челници града Вашингтона су били обавештени о намери да Национална гарда буде наоружана, навео је АП.

сједињене америчке државе
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
