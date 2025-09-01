clear sky
25°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВИЊЕ НА ТРАКАМА ЗА ТРЧАЊЕ, РЕЗУЛТАТ УКУСНИЈЕ И ЗДРАВИЈЕ МЕСО Ево како могу да вежбају, али и да прекину "тренинг"

01.09.2025. 11:56 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
Свиња на тренингу
Фото: Илустрација, AI

Научници из Института за биологију домаћих животиња у месту Дамерсторф код Ростока покушавају да уведу праву „фитнес револуцију“ за свиње. Животиње у оквиру експеримента саме, потпуно добровољно, користе траку за трчање. Циљ је двострук: више кретања за добробит животиња и корист за фармере.

Систем је осмишљен тако да свиње саме покрећу траку притиском на дугме њушком, а у будућности би могле и самостално да отварају врата уређаја. Када одлуче да им је доста, једноставно напуштају справу или је заустављају помоћу светлосне баријере.
Током тренинга специјални сензори бележе рад срца, дисање и ниво оптерећења. Резултати показују велике разлике међу животињама – док неке показују изузетну издржљивост, друге остају пасивне.

Истраживачи верују да редовно кретање може значајно да унапреди кондицију и здравље свиња, али и да олакша пољопривредницима рано откривање могућих болести. Као додатна предност, помиње се и бољи квалитет меса.
Иако је реч о експерименту, уколико се пројекат покаже успешним, „теретане за свиње“ би у наредним годинама могле да постану нови стандард у сточарству.

свиње свињетинa сточарство фитнес
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај