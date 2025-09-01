СВИЊЕ НА ТРАКАМА ЗА ТРЧАЊЕ, РЕЗУЛТАТ УКУСНИЈЕ И ЗДРАВИЈЕ МЕСО Ево како могу да вежбају, али и да прекину "тренинг"
Научници из Института за биологију домаћих животиња у месту Дамерсторф код Ростока покушавају да уведу праву „фитнес револуцију“ за свиње. Животиње у оквиру експеримента саме, потпуно добровољно, користе траку за трчање. Циљ је двострук: више кретања за добробит животиња и корист за фармере.
Систем је осмишљен тако да свиње саме покрећу траку притиском на дугме њушком, а у будућности би могле и самостално да отварају врата уређаја. Када одлуче да им је доста, једноставно напуштају справу или је заустављају помоћу светлосне баријере.
Током тренинга специјални сензори бележе рад срца, дисање и ниво оптерећења. Резултати показују велике разлике међу животињама – док неке показују изузетну издржљивост, друге остају пасивне.
Истраживачи верују да редовно кретање може значајно да унапреди кондицију и здравље свиња, али и да олакша пољопривредницима рано откривање могућих болести. Као додатна предност, помиње се и бољи квалитет меса.
Иако је реч о експерименту, уколико се пројекат покаже успешним, „теретане за свиње“ би у наредним годинама могле да постану нови стандард у сточарству.