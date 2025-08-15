ТРАМП ОПТИМИСТА ПРЕД СУСРЕТ С ПУТИНОМ "Нешто ће проистећи из тога"
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је новинарима пред укрцавање на лет за Аљаску, који ће трајати седам сати, да очекује конкретне резултате од предстојећег састанка са председником Русије Владимиром Путином, који је заказан за вечерас у војној бази Елмендорф-Ричардсон на Аљасци.
"Нешто ће проистећи из тога", рекао је Трамп новинарима током обраћања из председничког авиона Ер форс ван.
Говорећи о рату у Украјини, Трамп је оценио да председник Русије Владимир Путин сматра да му офанзива "доноси снагу", али да је, по његовом мишљењу, она заправо штетна за Москву, преноси Скај њуз.
"Мислим да му у глави то помаже да постигне бољи договор. Али заправо, то му штети. Причаћу с њим о томе касније", навео је Трамп.
На питање о могућим територијалним уступцима, председник САД је рекао да ће та тема бити размотрена, али да је одлука на Украјини.
"Разговараће се о територијалним разменама, али морам пустити да Украјина сама донесе ту одлуку. Верујем да ће донети исправну", додао је.
Коментаришући безбедносне гаранције за Украјину, Трамп је навео да су оне могуће, али не у оквиру НАТО савеза.
"Можда, заједно с Европом и другим земљама. Не у оквиру НАТО-а", изјавио је.
Говорећи о економским односима с Москвом, Трамп је рекао да је приметио како Путин доводи бројне руске привреднике.
"То је добро, свиђа ми се што желе да раде бизнис, али неће бити посла док се рат не заврши“" закључио је Трамп.
У саставу делегације Сједињених Америчких Држава на састанку са руском делегацијом на Аљасци биће државни секретар САД Марк Рубио, амерички министар трговине Хаурад Лутник, амерички министар финансија Скот Бесент и директор Централне обавештајне агенције (ЦИА) Џон Ратклиф, преноси Ројтерс.