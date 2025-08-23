ТРАМП ТРАЖИО ОД ФОН ДЕР ЛАЈЕН ДА НАПУСТИ САСТАНАК?! Огласила се Европска комисија, ЕВО шта каже
Немачки ТВ канал "н-тв" објавио је да је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп током састанка са европским лидерима у Вашингтону 18. августа затражио од председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен да напусти просторију, наводећи да "жели да разговара само са државним лидерима", преноси "Политика".
Како се наводи, до овог инцидента дошло је 18. августа, приликом разговора америчког председника са више европских лидера у Белој кући, када је, наводно, Трамп рекао да шеф Европске комисије није државни лидер, већ представник институције.
Европска комисија је одмах реаговала и ову тврдњу назвала потпуно нетачном.
Наиме, заменица председнице Аријана Подеста на платформи Икс истакла је да је Фон дер Лајенова активно учествовала у свим разговорима заједно са осталим европским лидерима.
"Видели смо извештаје који тврде да је председница Фон дер Лајенова привремено напустила просторију током састанка са председником САД и украјинским председником у Вашингтону у понедељак. Ови извештаји су потпуно нетачни", написала је Подеста.
Урсулу фон дер Лајен је недавно оштро критиковала бивша шефица аустријске дипломатије због њене улоге у политици према Украјини, што је само додатно подстакло расправу о њеном политичком ангажману.