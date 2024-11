Трампова администрација разматра санкције против званичника ICC, ОРБАН ПОДРЖАВА ПРЕДЛОГ

ICC је у четвртак издао налоге за хапшење Нетањахуа, бившег министра одбране Израела Јоава Галанта и лидера Хамаса Ибрахима Ал-Масрија, за наводне ратне злочине и злочине против човечности.

Неименовани извори су навели да нова администрација САД размишља о увођењу санкција против главног тужиоца Међународног кривичног суда Карима Кана, као и судија који су издали налоге, пренео је Тајмс оф Израел.

Кандидат новоизабраног председника Доналда Трампа за саветника за националну безбедност Мајк Волц написао је јуче на мрежи Икс да ICC може очекивати "снажан одговор".

"Можете очекивати снажан одговор на антисемитску пристрасност ICC и УН у јануару", написао је Волц.

Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је данас да ће позвати премијера Израела Бењамина Нетањахуа да посети Мађарску, поручивши да се налог за хапшење Нетањахуа који је издао Међународни кривични суд "неће уопште разматрати".

Орбан, чија држава председава Европском унијом до краја године, рекао је за државни радио да је налог за хапшење ICC "погрешан" и рекао да ће израелски лидер моћи да води преговоре у Мађарској "уз адекватну безбедност".

The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.



Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS

— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024