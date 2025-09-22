ТРОГОДИШЊА ДЕВОЈЧИЦА ПАЛА СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА У тешком стању превезена у болницу
22.09.2025. 12:34 12:45
Дете је пало на ветробранско стакло аутомобила који је био паркиран испред зграде.
Дете је након пада задобило тешке повреде и хитно је пребачено у болницу.
Локални медији преносе да је пре пада девојчица са баком била у кухињи. Жена је на тренутак изашла, а затим је дете испало кроз прозор.
Комшије, које су чуле јак ударац, помогли су жени да дете одвезе у болницу. Медији преносе да је девојчица још увек у болници и да је у стабилном стању.
Полиција је покренула истрагу о овом инциденту, али се засад верује да је у питању несрећан случај. Није познато где су били родитељи девојчице и да ли је сем ње и баке још неко био у стану.