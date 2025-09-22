clear sky
ТРОГОДИШЊА ДЕВОЈЧИЦА ПАЛА СА ЧЕТВРТОГ СПРАТА У тешком стању превезена у болницу

22.09.2025. 12:34 12:45
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Дневник

Дете је пало на ветробранско стакло аутомобила који је био паркиран испред зграде.

Дете је након пада задобило тешке повреде и хитно је пребачено у болницу.

Локални медији преносе да је пре пада девојчица са баком била у кухињи. Жена је на тренутак изашла, а затим је дете испало кроз прозор. 

Комшије, које су чуле јак ударац, помогли су жени да дете одвезе у болницу. Медији преносе да је девојчица још увек у болници и да је у стабилном стању.

Полиција је покренула истрагу о овом инциденту, али се засад верује да је у питању несрећан случај. Није познато где су били родитељи девојчице и да ли је сем ње и баке још неко био у стану. 

(Telegraf.rs)

пад са зграде
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
