Троје посетилаца умрло за 10 дана! СЕРИЈА МИСТЕРИОЗНИХ СМРТИ У ДИЗНИЛЕНДУ! Шта се дешава у „најсрећнијем месту на Земљи“ (ФОТО)
За мање од 10 дана умрло је чак троје посетилаца Дизниленда.
Чудне се ствари дешавају у Дизниленду, у Орланду на Флориди.
Наиме, Метју Кон (28) преминуо је у познатом хотелу "Дisney's Contemporary Resortu".
Према писању медија, то је трећи смртни случај у овом месецу који се догодио у једном од најпопуларнијих места за забаву на свету.
Како је раније навео Entertainment Weekly, Кон је преминуо 23. октобра у хотелу "Contemporary", који се налази одмах поред парка Магично краљевство.
Како су пренели, Кон је извршио самоубиство, а потврду су добили од извора из Хитне помоћ округа Оринџ.
Огласили су се и представнци хотела: "Метју Кон је преминуо од вишеструких трауматских повреда услед несреће".
Појавио се и видео снимак са места догађаја који су поделили гости и који приказује велику екипу за хитне интервенције окупљену у близини куле Беј Лејк у оквиру објекта.
Иако су три госта преминула у Дизниленду у октобру, ово је други случај који је проглашен самоубиством.
Раније овог месеца, Самер Еквиц (31) је такође извршила самоубиство у хотелу "Contemporary", који је отворен заједно са Дизнилендом 1. октобра 1971. године.
Disney World hotel guest’s cause of death revealed, third fatally at resort property this month https://t.co/GuBZmJevLk pic.twitter.com/v6PzP1d6w5
Како је пренео ЕW, Еквиц је такође преминула од "вишеструких повреда од тупих удараца".
Сличан инцидент се догодио 2016. године, након што је гост скочио са једне од избочина хотелског објекта. Хотел има јединствен архитектонски дизајн, са А-обликом и избочинама које су окренуте и ка унутрашњости и ка спољашњости. Унутрашње избочине гледају на ресторане и продавнице сувенира.
Након смрти Самер Еквиц, мушкарац у шездесетим годинама пронађен је мртав у кревету у Дизнијевом одмаралишту и кампу Форт Вајлдернес.
Његова супруга га је наводно пронашла без свести после седам сати ујутру по локалном времену, а касније је проглашен мртвим у 8:26 ујутру.
На западној обали, жена у шездесетим годинама превезена је у локалну болницу након што је посетила атракцију "Haunted Mansion Holiday", са уклетом кућом.
Мет Сатер из полицијске управе Анахајма рекао је тада за ЕW да је "обезбеђења Дизниленда пружало кардиопулмоналну реанимацију док нису стигли болничари", иако је жена "касније проглашена мртвом".
Видео који је објавио ТМЗ приказује медицинске раднике како у кола уносе носила са особом, мада је слика на видеу замућена.
На другом месту у Орланду, 32-годишњи мушкарац, Кевин Родригез Завала, погинуо је у септембру возећи се на ролеркостеру "Stardust Racers" студија Universal Epic Universe.
Disneyland guest dies after heart attack on Haunted Mansion ride https://t.co/hAzrn4kXRF pic.twitter.com/RsMonWQ5cp
Након истраге која је, према речима званичника, утврдила да је атракција у исправном радном стању, ролеркостер је поново отворен за јавност 4. октобра.
Наравно, појавили су се бројни коментари на друштвеним мрежама.
Шта се ЗАИСТА дешава у Дизниленду? То су 3 смртна случаја за 10 дана — сви су проглашени „самозахваљујућим“ — на такозваном „Најсрећнијем месту на Земљи“. Мушкарац стар 28 година скочио је у смрт у Дизнијевом савременом одмаралишту... само неколико дана након што је жена стар 31 годину наводно себи одузела живот у истом хотелу. Други мушкарац је „претрпео медицински проблем“ у Форт Вајлдернесу. Ево где ствари постају МРАЧНЕ — Дизни не коментарише, медији не истражују, а образац је превише чудан да би се игнорисао. Како се „случајно“ догодило да више људи умре на истом имању, под сличним околностима, у истој недељи? Овако корпорације прикривају да би заштитиле бренд. Шта се заправо дешава иза тих насмејаних маскота и ватромета?
