УБИО СЕ НАКОН МАСАКРА У пуцњави у католичкој школи у Минеаполису погинуло троје, рањено око 20 особа

27.08.2025. 17:44 17:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixyabay.com

Најмање три особе, укључујући нападача, погинуле су данас, а око 20 људи је повређено у пуцњави у католичкој школи у јужном делу града Минеаполис у америчкој савезној држави Минесота, саопштио је званичник америчког Министарства правде.

Како преноси ЦБС Њуз, позивајући се на изворе, нападач је извршио самоубиство ватреним оружјем.

Велики број припадника снага безбедности интеревнисао је због пуцњаве у католичкој школи, а након интеревенције из полиције је саопштено да више нема активне претње по грађане.

Федерални званичници су навели да је нападач био мушкарац, обучен у црно и да је носио пушку.

 

