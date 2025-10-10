scattered clouds
20°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УДАРАЛИ, ШУТИРАЛИ У ГЛАВУ, ГУРАЛИ НИЗ СТЕПЕНИЦЕ Снимци из полицијске станице згрозили јавност ПОД ИСТРАГОМ 17 „ПЛАВАЦА”

10.10.2025. 13:39 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
полцајци
Фото: Canva

Полиција у Хесену у сарадњи са Канцеларијом јавног тужиоца у Франкфурту спровела је рацију у франкфуртској полицији због сумње на злоупотребу положаја и прикривање криминалних радњи.

Државно тужилаштво покренуло је истрагу против пет полицајки и дванаест полицајаца из Прве станице у Франкфурту, у оквиру које су претражене четири полицијске станице и 21 стан, преноси Билд.

Полицајци се сумњиче да су четрнаест мушкараца повредили током или након хапшења, при чему су, наводно, омогућили или игнорисали насиље, а затим га нису пријавили.

Њима се на терет ставља и за отварање истрага против жртава под оптужбама да су напали службенике, чиме су покушали да оправдају насиље које су сами применили.

Према тужилаштву, постоје видео-записи са камера у полицијској станици, bodycam” уређаја и јавних безбедносних камера, који потврђују сумње о насиљу. 

На основу ових снимака, подигнуте су 22 оптужбе за телесно злостављање против 17 полицајаца. Такође, постоје и оптужбе за прикривање и гоњење невиних људи.

Како је саопштило тужилаштво, жртве насиља су два Алжирца, два Немца и две особе без држављанства рођене у Сирији.

Снимци са телесних камера и камера за надзор наводно приказују ударце и шутирање у главу током прелиминарних хапшења или провера, као и у полицијској станици. Једна особа је ударена главом о врата, а друга је, како се наводи, гурнута низ степенице. Пријављене су тешке повреде, укључујући огреботине, модрице на лицу и сломљен нос.

Регионални министар унутрашњих послова Роман Посек изјавио је да ово представља недопустиву злоупотребу службеног положаја” и да ће против одговорних бити предузете хитне мере.

Против свих 17 оптужених биће покренут дисциплински поступак, а у шест случајева ће одмах бити издата забрана обављања службене дужности због посебно озбиљних оптужби, истакао је он и додао да ће ова јединица  у будућности бити потпуно реструктурирана

Такође је најавио смену начелника полицијске станице. 

Током рације рано јутрос, у којој је учествовало око 150 полицајаца из Државне канцеларије криминалистичке полиције, заплењени су мобилни телефони и уређаји за складиштење података. 

Истрага је у току због сумње на злоупотребу службеног положаја, ометање правде и прогон невиних људи. 

Инциденти су се догодили почетком године.

полицајци бруталност немачка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХАОС НА ТРЕНИНГУ ОРЛОВА Немачка полиција БРУТАЛНО избацила дечака с терена! Навијачи одговорили БАКЉАМА (ВИДЕО)

ХАОС НА ТРЕНИНГУ ОРЛОВА Немачка полиција БРУТАЛНО избацила дечака с терена! Навијачи одговорили БАКЉАМА (ВИДЕО)

12.06.2024. 20:07 20:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УХАПШЕН ПОЛИЦАЈАЦ ИЗ ЈАГОДИНЕ И ЈОШ СЕДАМ ОСОБА! Разбијена велика криминална група која се бавила фалсификовањем возачких дозвола!

УХАПШЕН ПОЛИЦАЈАЦ ИЗ ЈАГОДИНЕ И ЈОШ СЕДАМ ОСОБА! Разбијена велика криминална група која се бавила фалсификовањем возачких дозвола!

20.08.2025. 15:45 15:47
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) УЖИВО: ЧЕТВРТИ ДАН ПОТРАГЕ ЗА МАЛОМ ДАНКОМ ИЛИЋ (2): Ухапшен полицајац из Бора - одавао информације из истраге; Огласио се МУП; Наставља се оперативни рад

(ФОТО, ВИДЕО) УЖИВО: ЧЕТВРТИ ДАН ПОТРАГЕ ЗА МАЛОМ ДАНКОМ ИЛИЋ (2): Ухапшен полицајац из Бора - одавао информације из истраге; Огласио се МУП; Наставља се оперативни рад

29.03.2024. 06:49 16:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТИКТОК ДРАМА у Новом Пазару УХАПШЕН ПОЛИЦАЈАЦ због малтретирања и мучења, а „ЗЛОСТАВЉАНИ“ због националне и верске мржње

ТИКТОК ДРАМА у Новом Пазару УХАПШЕН ПОЛИЦАЈАЦ због малтретирања и мучења, а „ЗЛОСТАВЉАНИ“ због националне и верске мржње

НОВИ ПАЗАР: Инспектори у Новом Пазару ухапсили су полицијског службеника И. М. (1987) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело злостављање и мучење, као и Е. Б. (1989) из Новог Пазара, осумњиченог за кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости.
02.11.2023. 13:19 13:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај