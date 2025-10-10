УДАРАЛИ, ШУТИРАЛИ У ГЛАВУ, ГУРАЛИ НИЗ СТЕПЕНИЦЕ Снимци из полицијске станице згрозили јавност ПОД ИСТРАГОМ 17 „ПЛАВАЦА”
Полиција у Хесену у сарадњи са Канцеларијом јавног тужиоца у Франкфурту спровела је рацију у франкфуртској полицији због сумње на злоупотребу положаја и прикривање криминалних радњи.
Државно тужилаштво покренуло је истрагу против пет полицајки и дванаест полицајаца из Прве станице у Франкфурту, у оквиру које су претражене четири полицијске станице и 21 стан, преноси Билд.
Полицајци се сумњиче да су четрнаест мушкараца повредили током или након хапшења, при чему су, наводно, омогућили или игнорисали насиље, а затим га нису пријавили.
Њима се на терет ставља и за отварање истрага против жртава под оптужбама да су напали службенике, чиме су покушали да оправдају насиље које су сами применили.
Према тужилаштву, постоје видео-записи са камера у полицијској станици, „bodycam” уређаја и јавних безбедносних камера, који потврђују сумње о насиљу.
На основу ових снимака, подигнуте су 22 оптужбе за телесно злостављање против 17 полицајаца. Такође, постоје и оптужбе за прикривање и гоњење невиних људи.
Како је саопштило тужилаштво, жртве насиља су два Алжирца, два Немца и две особе без држављанства рођене у Сирији.
Снимци са телесних камера и камера за надзор наводно приказују ударце и шутирање у главу током прелиминарних хапшења или провера, као и у полицијској станици. Једна особа је ударена главом о врата, а друга је, како се наводи, гурнута низ степенице. Пријављене су тешке повреде, укључујући огреботине, модрице на лицу и сломљен нос.
Регионални министар унутрашњих послова Роман Посек изјавио је да ово представља „недопустиву злоупотребу службеног положаја” и да ће против одговорних бити предузете хитне мере.
„Против свих 17 оптужених биће покренут дисциплински поступак, а у шест случајева ће одмах бити издата забрана обављања службене дужности због посебно озбиљних оптужби”, истакао је он и додао да ће ова јединица у будућности „бити потпуно реструктурирана”.
Такође је најавио смену начелника полицијске станице.
Током рације рано јутрос, у којој је учествовало око 150 полицајаца из Државне канцеларије криминалистичке полиције, заплењени су мобилни телефони и уређаји за складиштење података.
Истрага је у току због сумње на злоупотребу службеног положаја, ометање правде и прогон невиних људи.
Инциденти су се догодили почетком године.