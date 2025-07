УНИШТЕНИ СУ! Руске оружане снаге погодиле два лансера система Патриот

У саопштењу које преноси ТАСС се наводи да су "оперативно-тактичка авијација, ударне беспилотне летелице, ракетне трупе и артиљерија Оружаних снага Русије уништиле два лансера и две радарске станице AN/MPQ-65 противваздушног ракетног система Патриот, произведеног у САД".

Додаје се да су у нападу оштећени украјинска "инфраструктура војних аеродрома, складишта горива и војно-техничке опреме, монтажна радионица и места за складиштење ударних беспилотних летелица, као и привремене тачке распоређивања формација Оружаних снага Украјине".

Russian MoD says 2 Patriot launchers and 2 AN/MPQ-65 radars were destroyed in Ukraine pic.twitter.com/AuyyH3Id3q

— VolgaLad (@cym27s) July 5, 2025