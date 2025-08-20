clear sky
УЖАСНЕ СЛИКЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ Једна особа погинула, страшно невреме носи све пред собом (ВИДЕО)

20.08.2025. 18:17 18:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

Једна особа је погинула у невремену које је погодило север Италије након дуготрајног таласа врућина, преносе данас италијански медији.

Страдао је један 40-годишњи мушкарац након што је у уторак набујала река Криза однела његов ауто у месту Леонфорте, а његово тело пронађено је данас, пренела је агенција Анса. Спасилачке службе спасле су две особе из набујале реке. 

У међувремену, невреме се погоршало на северу Италије, а у Милану су због обилне кише затворени јавни паркови. 

У Милану је велика грана која се одломила са дрвета у парку Семпионе у Милану ударила комби словеначких регистарских ознака, а возач и двоје путника нису повређени. У Бергаму су због невремена такође затворени паркови и јавни вртови.  

Ниво реке Ламбро се стално прати, а наранџасти метеоаларм издат је за регионе Емиија Ромања, Лигурија и Ломбардија, док је жути аларм на снази за Пијемонт, Венето, Тоскану, као и делове регије Фриули Венеција Ђулија и Марке, навела је агенција. 

Приобални делови у околини Пизе претрпели су данас штете од поплава, а истовремено су поплављени и делови Ареца због чега је дошло до поремећаја у саобраћају. 

И на југу Италије, на Сардинији забележено је невреме које је изазвало две саобраћајне несреће у којима је повређено и хоспитализовано неколико особа. У неким областима Сардиније пао је град, а и у околинији Каљарија процењују се штете које је нанело невреме, посебно фармама, виноградима и маслињацима. 

За то време, у централној и деловима јужне Италије и даље се бележе високе температуре. Како је навео метеоролог Лоренцо Тедичи, у наредним данима ће у већем делу земље температуре пасти за око 10 степени Целзијуса, посебно на северу, тако да ће се жива у термометру спустити са 40 на 25 степени.

