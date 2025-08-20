УЖАСНЕ СЛИКЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ Једна особа погинула, страшно невреме носи све пред собом (ВИДЕО)
Једна особа је погинула у невремену које је погодило север Италије након дуготрајног таласа врућина, преносе данас италијански медији.
Страдао је један 40-годишњи мушкарац након што је у уторак набујала река Криза однела његов ауто у месту Леонфорте, а његово тело пронађено је данас, пренела је агенција Анса. Спасилачке службе спасле су две особе из набујале реке.
У међувремену, невреме се погоршало на северу Италије, а у Милану су због обилне кише затворени јавни паркови.
У Милану је велика грана која се одломила са дрвета у парку Семпионе у Милану ударила комби словеначких регистарских ознака, а возач и двоје путника нису повређени. У Бергаму су због невремена такође затворени паркови и јавни вртови.
Ниво реке Ламбро се стално прати, а наранџасти метеоаларм издат је за регионе Емиија Ромања, Лигурија и Ломбардија, док је жути аларм на снази за Пијемонт, Венето, Тоскану, као и делове регије Фриули Венеција Ђулија и Марке, навела је агенција.
#italy: Mudslide hits Bionaz, northwest Italy, after heavy rains, turning streets into rivers of debris.#italy #LCDFMX3 #Flood #RainAlert #Rainfall #rain #bionaz pic.twitter.com/AxDpbd6K03
— ViralVolt🟦 (@ViralVolT1) August 20, 2025
Приобални делови у околини Пизе претрпели су данас штете од поплава, а истовремено су поплављени и делови Ареца због чега је дошло до поремећаја у саобраћају.
И на југу Италије, на Сардинији забележено је невреме које је изазвало две саобраћајне несреће у којима је повређено и хоспитализовано неколико особа. У неким областима Сардиније пао је град, а и у околинији Каљарија процењују се штете које је нанело невреме, посебно фармама, виноградима и маслињацима.
Hailstorm unleashed chaos in #Sardinia
VC: Valentina Erriu#Italy #Storm #Hail #Flood #Europe #Island #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/qO5bE80xW7
— Earth42morrow (@Earth42morrow) August 19, 2025
За то време, у централној и деловима јужне Италије и даље се бележе високе температуре. Како је навео метеоролог Лоренцо Тедичи, у наредним данима ће у већем делу земље температуре пасти за око 10 степени Целзијуса, посебно на северу, тако да ће се жива у термометру спустити са 40 на 25 степени.