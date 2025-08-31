(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) "ЗЛОЧИНАЦ СЕ ВЕОМА ПАЖЉИВО ПРИПРЕМАО" Начелник полиције поводом атентата на бившег председника украјинске Раде: АНАЛИЗИРАМО!
Начелник Главне управе Националне полиције у Лавовској области, Александар Шљаховски изјавио је да је убиство бившег председника украјинске Врховне раде Андреја Парубија било пажљиво испланирано.
"Јасно је да је злочин веома пажљиво испланиран. И злочинац се веома пажљиво припремао за његово извршење", рекао је Шљаховски на брифингу за новинаре, преноси Укринформ.
Како је навео, у току је анализа камера за видео надзор дуж руте приласка и одласка убице, као и идентификација и испитивање сведока и очевидаца како би се добиле потпуне информације које би помогле у идентификацији убице.
Он је одбио да наведе више детаља.
Шљаховски је напоменуо да службеници за спровођење закона истражују да ли је Андреј Парубиј добијао претње.
"Тренутно проучавамо и анализирамо ово питање", рекао је.
У Лавову је покренута специјална полицијска операција Сирена због убиства бившег председавајућег Врховне раде, објавила је канцеларија државног тужилаштва на свом Телеграм каналу.
Према прелиминарним подацима, данас је у Лавову непознати мушкарац испалио осам хитаца на политичара, након чега је Парубиј преминуо на лицу места.
Позивајући се на неименоване изворе у агенцијама за спровођење закона новинар Виталиј Глагола је објавио на свом Телеграм каналу да је политичара убила особа прерушена у курира Глова.
Telegraf.rs/Tanjug