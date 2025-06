(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Убацио гранату у израелски тенк и разнео седам војника, Нетанијаху бесан

Војници су се налазили у патроли недалеко од Kан Јуниса када је борац Хамаса дотрчао до оклопног возила, а затим кроз отвор на врху убацио мину.

Невероватан снимак овог напада брзо се проширио друштвеним мрежама.

- Хеликоптери и спасилачке снаге послати су на лице места. Покушали су да спасу борце, али без успеха - рекао је портпарол ИДФ-а, бригадни генерал Ефи Дефрин.

Борац Хамаса је гранату убацио у инжењеријско возило Пума. Израелски медији су објавили да су се родитељи погинулих жалили да је возило било неисправно и да је на њему било бројних кварова, укључујући и чињеницу да поклопац није могао да се затвори.

Hamas has released footage from the operation yesterday that killed 7 IDF soldiers in Khan Younis, showing a fighter running up on top of an APC and dropping an IED inside a fully open hatch into the vehicle. pic.twitter.com/GSlHHPpDkp

— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) June 25, 2025