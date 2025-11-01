ВАТРЕНА СТИХИЈА ПРОГУТАЛА ЗГРАДУ У ЛОНДОНУ Велики пожар гасило око стотину ватрогасаца
Око сто ватрогасаца учествовало је данас у гашењу пожара који је избио у згради у насељу Нотинг Хил у западном делу Лондона, који је стављен под контролу након више сати борбе са пламеном, саопштила је ватрогасна бригада која је учествовала у гашењу пожара.
У пожару су оштећени део првог спрата и крова, као и део другог спрата куће, а није било извештаја о повређенима, преноси Стандард.
Командант ватрогасаца који су са 15 возила учествовали у гашењу пожара Данкан Рис, који је био на лицу места, рекао је да су током гашења пожара коришћене и мердевине од 32 метра, са којих је пламен гашен одозго.
Лондонска ватрогасна бригада је саопштила да је први позив примљен у 2.52 сати после поноћи, као и да су на лице места изашли ватрогасци са Вемблија, Актона, Хамерсмита, Кенсингтона, Падингтона и оближњих станица.
Узрок пожара се истражује.