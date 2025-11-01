scattered clouds
15°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАТРЕНА СТИХИЈА ПРОГУТАЛА ЗГРАДУ У ЛОНДОНУ Велики пожар гасило око стотину ватрогасаца

01.11.2025. 19:32 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Ilustracija, pixabay.com

Око сто ватрогасаца учествовало је данас у гашењу пожара који је избио у згради у насељу Нотинг Хил у западном делу Лондона, који је стављен под контролу након више сати борбе са пламеном, саопштила је ватрогасна бригада која је учествовала у гашењу пожара.

У пожару су оштећени део првог спрата и крова, као и део другог спрата куће, а није било извештаја о повређенима, преноси Стандард.

Командант ватрогасаца који су са 15 возила учествовали у гашењу пожара Данкан Рис, који је био на лицу места, рекао је да су током гашења пожара коришћене и мердевине од 32 метра, са којих је пламен гашен одозго.

Лондонска ватрогасна бригада је саопштила да је први позив примљен у 2.52 сати после поноћи, као и да су на лице места изашли ватрогасци са Вемблија, Актона, Хамерсмита, Кенсингтона, Падингтона и оближњих станица.

Узрок пожара се истражује.

пожар лондон ватрогасци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај