(ВИДЕО) АУТО-ПУТ У ИЗРАЕЛУ ПОД ОПСАДОМ ДЕМОНСТРАНАТА Запалили гуме, траже прекид ватре и ослобађање талаца
Демонстранти блокирали аутопут у Тел Авиву, запалили гуме, протести и у другим деловима Израела против премијера Нетањахуа.
Неколико стотина демонстраната блокирало је јутрос саобраћај на аутопуту у Тел Авиву захтевајући крај рата у Појасу Газе и ослобађање талаца.
Протест је одржан пре састанка израелског кабинета за безбедност заказаног за вечерас.
На северном улазу у приморску метрополу, фотограф АФП видео је око 400 људи како заустављају аутомобиле, машући израелским заставама и носећи фотографије талаца.
Други демонстранти окупили су се у близини локалног огранка амбасаде САД, као и испред кућа неколико министара широм земље, према новинару АФП и израелским медијима.
На интернету су се појавили снимци огромног дима од запаљених гума на аутопуту, а протести се одржавају и у другим деловима Израела.
Од 251 особе отете 7. октобра 2023. године, током напада палестинског покрета Хамас на Израел који је покренуо рат у Гази, 49 је и даље тамо заробљено, укључујући најмање 27 који се сматрају мртвима, према израелској војсци.
- Захтевамо да наши лидери седну за преговарачки сто и да се не померају док се не постигне споразум - рекао је један демонстрант чији је син отет.