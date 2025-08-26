clear sky
(ВИДЕО) АУТО-ПУТ У ИЗРАЕЛУ ПОД ОПСАДОМ ДЕМОНСТРАНАТА Запалили гуме, траже прекид ватре и ослобађање талаца

26.08.2025. 17:48 17:53
Пише:
Дневник
Коментари (0)
и
Фото: youtube prinstcrin/ Al Jazeera English

Демонстранти блокирали аутопут у Тел Авиву, запалили гуме, протести и у другим деловима Израела против премијера Нетањахуа.

Неколико стотина демонстраната блокирало је јутрос саобраћај на аутопуту у Тел Авиву захтевајући крај рата у Појасу Газе и ослобађање талаца.

Протест је одржан пре састанка израелског кабинета за безбедност заказаног за вечерас.

На северном улазу у приморску метрополу, фотограф АФП видео је око 400 људи како заустављају аутомобиле, машући израелским заставама и носећи фотографије талаца.

Други демонстранти окупили су се у близини локалног огранка амбасаде САД, као и испред кућа неколико министара широм земље, према новинару АФП и израелским медијима.

На интернету су се појавили снимци огромног дима од запаљених гума на аутопуту, а протести се одржавају и у другим деловима Израела.

Од 251 особе отете 7. октобра 2023. године, током напада палестинског покрета Хамас на Израел који је покренуо рат у Гази, 49 је и даље тамо заробљено, укључујући најмање 27 који се сматрају мртвима, према израелској војсци.

- Захтевамо да наши лидери седну за преговарачки сто и да се не померају док се не постигне споразум - рекао је један демонстрант чији је син отет.

 

израел демонстрације ауто-пут
Вести Свет
