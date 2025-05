(ВИДЕО) БАЧЕНА ДИМНА БОМБА НА ДОНАЛДА ТУСКА Инцидент у Холандији, пољски премијер одмах евакуисан

Туск се у Вагенингену налазио поводом облежавања 80. годишбњице од ослобођења од окупације нацистичке Немачке.

Обезбеђење пољског премијера је брзо реаговало и одвело Туска са бине, док су домаћини остали зачуђено да гледају шта се дешава.

⚡️JUST IN - Polish PM Donald Tusk was urgently evacuated after a red flare was thrown at the stage during a memorial event in Wageningen, marking 80 years since liberation from Nazi occupation.@nexta_tv pic.twitter.com/TQaELJQ2CQ

