(ВИДЕО) БАЛИСТИЧКА РАКЕТА ПОГОДИЛА МЕЂУНАРОДНИ АЕРОДРОМ КОД ТЕЛ АВИВА? Хути лансирали пројектил?

The ballistic missile fired by the Iran-backed Houthis in Yemen a short while ago apparently impacted in the area of Ben Gurion Airport.



The IDF says it fired interceptors at the Houthi missile, and is investigating the impact at the airport.



There are no immediate reports of casualties or injuries.

