ТОТАЛНИ ХАОС!

(ВИДЕО) БУЈИЦЕ И НЕВРЕМЕ ПУСТОШЕ ЕВРОПУ! Затворене школе, прекинути летови и железнички саобраћај, ХИЉАДЕ ЉУДИ без струје, има и погинулих

22.09.2025. 19:45 19:53
Пише:
Дневник
Извор:
Индекс.хр
Коментари (0)
да
Фото: printscreen / Instagram /Relevant people, Disaster News

Најмање две особе су погинуле у Француској и Шпанији након што су поплаве, клизишта и пожари погодили велике делове јужне Европе.

Тело 55-годишње жене пронађено је у понедељак ујутро у њеном аутомобилу на путу до посла у региону Кот д'Армор у Француској. Префектура је саопштила да је возило однела бујица у граду Плумагоар.

Ватрогасци у том региону су примили око 1.500 позива и интервенисали више од 400 пута због обилних киша.

Северозапад Француске остао је под наранџастим алармом на кишу и поплаве. Жуто упозорење издато је на југу земље, у департману Буш-ди-Рон, где се налази Марсеј.

Према писању тамошњих медија око 10.000 домаћинстава у Воклизу је остало без струје. Олује су изазвале одлагање фудбалске утакмице између Олимпика из Марсеја и Пари Сен-Жермена, а школе у Роњаку су биле затворене.

Бујичне поплаве су потопиле улице, док је на аеродрому у Марсеју неколико летова отказано или преусмерено ка Монпељеу, Ници и Лиону.

У Авињону, Карпантрасу и Саријану многи су остали без струје, а железнички саобраћај између Мирамаса и Авињона је био прекинут.

 

Поплаве и пожари у Шпанији

У Шпанији су обилне кише погодиле Каталонију. Ватрогасци су у недељу пронашли тело у реци у Сант Пере де Риудебитлесу док су трагали за две нестале особе чији је аутомобил однела вода.

Цивилна заштита је такође известила да је спасила 27 људи који су били заробљени у успињачи код манастира Монсерат након клизишта.

Национална метеоролошка служба АЕМЕТ саопштила је да је у деловима Каталоније за само пола сата пало до 40 литара кише по квадратном метру. Олуја је привремено зауставила приградске железничке линије, а десетине летова у Барселони су отказане или одложене.

Истовремено, у Галицији су ватрогасци и војска гасили пожаре који су од четвртка изгорели више од 1.400 хектара шуме у провинцији Луго.

 

Олује и у Италији

Северну Италију су такође погодиле јаке кише. Река Севесо се излила из корита, што је навело градске власти да позову становнике да избегавају подземне просторе и лифтове и да остану ван улица.

Ватрогасци у Ломбардији и Лигурији имали су више од 70 интервенција, углавном због клизишта и поплава.

Један возач је спасен из поплављеног подвожњака у Туратеу. У Милану су постављене мобилне баријере, а возови су обустављени из безбедносних разлога.

Стручњаци упозоравају да због климатских промена атмосфера може задржати више влаге, што повећава вероватноћу и интензитет поплава изазваних екстремним падавинама.

Вести Свет
