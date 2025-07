(ВИДЕО) "ДЕМОКРАТЕ МЕ МРЗЕ, АЛИ МРЗИМ И ЈА ЊИХ" Трамп опет шокира: Верујем да мрзе нашу земљу

Наиме, он је говорећи на скупу у Де Мојну, у Ајови, коментарисао неуспех демократа да подрже његов предлог закона, који он назива "велики, прелепи закон".

Они мрзе Трампа, али и ја мрзим њих, знате то? Стварно не могу да их поднесем. Јер верујем да мрзе нашу земљу - поручио је Доналд Трамп.



Ова изјава изазвала је оштре реакције, посебно са демократске стране. Ово није први пут да Трамп користи сличну реторику према политичким противницима.

Подсетимо, Трамп је недавно назвао демократског кандидата за градоначелника Њујорка, Зохрана Мамданија, "комунистичким фанатиком".

BREAKING: In a shocking moment, Trump declares that he is unable to be a President to ALL Americans, as he hates Democrats. "They hate Trump, but I hate them too. I really do, I hate them. I can’t stand them."



What a small, hateful man. pic.twitter.com/hUKIGMs9g5

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) July 4, 2025