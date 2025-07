(ВИДЕО) ЕКСПЛОЗИЈА ВАTРОМЕТА У СЕВЕРНОЈ КАРОЛИНИ Складиште одлетело у ваздух, седморо особа нестало

Ватрогасци су реаговали на позив у 17.50, где су затекли бројне експлозије и пожаре.

Складиште је потом експлодирало, а снимци из хеликоптера приказали су бели дим пре него што је уследила огромна експлозија, пише Ен-Би-Си њуз (NBC News).

"Седморо људи се још води као нестало", изјавили су ватрогасни округ Еспарто и Државна ватрогасна служба.

Explosion at fireworks warehouse in Yolo County, California captured on live TV pic.twitter.com/QPgEdeenwu

— BNO News Live (@BNODesk) July 2, 2025