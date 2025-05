(ВИДЕО) ЕВО КОЈУ ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ ЈЕ ПОГОДИЛО НЕЗАПАМЋЕНО НЕВРЕМЕ! Апокалиптичне сцене, кола као да су лупана чекићем!

Након неколико врелих дана у Француску је у суботу стигло "добро захлађење" праћено обилном кишом, јаким градом и ветром.

Град величине ораха тукао је по француској престоници дуже од 15 минута и причинио огромну материјалну штету, првенствено на возилима, од којих поједина изгледају као да су лупана чекићем.

A sudden hailstorm causes flash flooding and chaos in Paris, leading to metro closures and flight suspensions. ❄️🌧️ pic.twitter.com/YtGBK2Ggyf

— AccuWeather (@accuweather) May 3, 2025

Друштвеним мрежама круже снимци незапамћеног невремена, на којима се чини као да је у Паризу пао снег у мају.

У појединим деловима града падао је град величине голф лоптице. Наравно, снажно невреме довело је до колапса у саобраћају, али и панике међу грађанима, који су јурили низ улице покушавајући да пронађу заклон и заштите главу од града који је немилосрдно тукао.

Обилна киша изазвала је и поплаве на улицама, због чега је кретање аутомобилима било веома отежано, а било је пријава и да је вода улазила у подруме.

Као што је често случај током јаких падавина у француској престоници, станице метроа су биле поплављене, а саобраћај је привремено био поремећен на неколико линија.