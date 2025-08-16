(ВИДЕО) ИСТОРИЈСКИ СУСРЕТ НА АЉАСЦИ Путин и Трамп најавили пут ка миру, али примирја још нема
ЕНKОРИЏ: Председници Сједињених Америчких Држава и Русије Доналд Трамп и Владимир Путин саопштили су након разговора на Аљасци да је остварен велики напредак, да је постигнут договор који ће отворити пут ка миру у Украјини, али да се још није дошло до примирја.
Договорено и да се двојица лидера поново састану. На опаску Путина да би могли следећи пут да се виде у Москви, Трамп је рекао да је то занимљива идеја.
Путин је на конференцији за медије после скоро трочасовних преговора изјавио је да је разговор са председником САД био темељан и конструктиван и да је вођен уз међусобно поштовање.
Истакао је рекао да су стране постигле договор за који очекује да ће отворити пут ка миру у Украјини.
Руски лидер је рекао да је све што се дешава у украјинском сукобу велика трагедија за Русију и назвао украјински народ братским. Из тог разлога, како је навео, Москва је веома заинтересована за брзо успостављање мира.
Он је након састанка у ужем формату, који је трајао два сата и 45 минута, рекао да безбедност Украјине треба да буде осигурана, да је спреман да ради на томе, као и да се нада да ће споразум који су заједно постигли помоћи да се приближимо том циљу и да ће отворити пут ка миру у Украјини.
"Очекујемо да ће Kијев и европске престонице то конструктивно схватити и да неће ометати ствари. Да неће покушавати да користе неке закулисне договоре за провокације како би одбацили почетни напредак", рекао је Путин.
Трамп је, са своје стране, напоменуо да су Москва и Вашингтон успели да постигну договор о неким тачкама.
"Најважније је да имамо добре шансе да постигнемо мир“, нагласио је.
President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska. 🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/WwYL3DsXLa
— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025
Истовремено, још увек нема договора о "најважнијој тачки“, појаснио је амерички председник. не прецизирајући о чему се ради.
Путин је рекао и да има много димензија за заједнички рад, као и да америчка и руска инвестициона и пословна сарадња имају огроман потенцијал.
"Русија и САД могу једна другој толико тога да понуде у трговини, дигиталном свету, високој технологији и истраживању свемира. Видимо да је и сарадња на Арктику веома могућа. У нашем међународном контексту, на пример, између Далеког истока Русије и западне обале САД. Генерално, веома је важно да наше земље окрену нови лист, да се врате сарадњи. Симболично је да недалеко одавде, на граници између Русије и САД, постоји такозвана међународна датумска линија", рекао је Путин.
Он је рекао и да је Трампу, по изласку из авиона у Енкориџу рекао "Добар дан, драги комшија, веома ми је драго да вас видим у добром здрављу и живог".
"Мислим да је то веома суседски. И мислим да су то лепе речи које можемо да кажемо једни другима. Раздваја нас Берингов мореуз, иако постоје само два острва између руског и америчког тла. Удаљена су само четири километра. Блиски смо суседи и то је чињеница. Такође је важно да Аљаска има везе са нашим заједничким наслеђем, историја између Русије и САД, и многи позитивни догађаји имају везе са том територијом. Ипак, постоји огромно културно наслеђе из руске Америке, на пример, православне цркве и више од 700 географских имена руског порекла", рекао је Путин.
Према његовим речима познато је да четири године није било самита између Русије и САД што је дуго време и што је било веома тешко за билатералне односе који су, како каже на најнижем нивоу од Хладног рата.
"Мислим да то не користи нашим земљама и свету у целини. Очигледно је да пре или касније морамо да исправимо ситуацију како бисмо прешли са конфронтације на дијалог. И у овом случају, лични састанак између шефова држава је одавно требало да се одржи", рекао је он и додао да је важно да су обе стране оријентисане на резултате.
"Видимо да председник САД има веома јасну идеју о томе шта жели да постигне. Он искрено брине о просперитету своје нације. Ипак, он разуме да Русија има своје националне интересе. Очекујем да ће данашњи споразуми бити полазна тачка, не само за решавање украјинског питања, већ ће нам помоћи и да вратимо пословне и прагматичне односе између Русије и САД", рекао је Путин.
Нагласио је да су он и Трамп изградили веома добар, пословни и поуздан контакт, и има све разлоге да верује да тим путем може да се дође до краја сукоба у Украјини.
Трамп је изјавио да је на састанку са руским председником постигнут велики напредак и да је развио фантастичан однос са руским лидером.
Он је на конференцији за медије рекао да постоје добре шансе када се сукоб у Украјини заврши.
"Имали смо изузетно продуктиван састанак и око многих ствари смо се договорили. Остало је неколико, које и нису толико значајне, али смо постигли известан напредак", рекао је он.
Додао је и да ће имати разговоре са представником НАТО-а и људима које сматра прикладним.
"Наравно, позваћу председника (Володимира) Зеленског и испричати му о данашњем састанку", рекао је он.
На конференцији нису била дозвољена питања новинара.
Састанак Трампа и Путина почео је у петак, 15. августа око 21.30 по средњеевропском времену и на њему су били присутни, поред преводиоца, са америчке стране државни секретар Марк Рубио и специјални изасланик Стив Виткоф, а са руске министар спољних послова Сергеј Лавров и саветник председника за спољну политику Јуриј Ушаков.
Трамп је Путина дочекао на црвеном тепиху и том приликом они су наизглед срдачно ћаскали и позирали новинарима, а Трамп је и у неколико наврата аплаудирао.