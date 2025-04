(ВИДЕО) КИЈЕВ ГОРИ, РУСИ НАПАЛИ РАКЕТАМА! Људи се скривају у метроу

" Кијев Пост" преноси наводе локалних медија да су удари ракете забележени у дистриктима Дарницки, Соломјански и Оболон, изазвавши пожаре и интервенције медицинских екипа.

Медицинска екипа је на путу и одговориће на позиве из дисктрикта Дарницки - написао је на Телеграму кијесвки градоначелник Виталиј Кличко и додао да напад на град и даље траје.

Он се потом поново огласио и навео да су медицински радници послати и у дисктрикт Оболон.

- Медицински тимови стижу у дистрикт Оболон након позива у помоћ - потврдио је Кличко.

Тимур Ткаченко, шеф Војне управе за град Кијев, објавио је да су након непријатељских напада избили пожари у дистриктима Дарницки и Оболон.

Спасиоци су већ на путу - поручио је Ткаченко на Телеграму.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Ukrainian sources report that an Iskander-M ballistic missile struck a store in Kyiv, causing extensive damage in the Obolon district, including a large crater and destroyed buildings.



The Russian attack, part of a broader overnight offensive, involved UAVs, Caliber… pic.twitter.com/HKcpQ0QZFB

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 6, 2025