(ВИДЕО) НАЈМАЊЕ 12 ЖРТАВА ПОПЛАВЕ Пролом облака у Индији однео људске животе
СРИНАГАР: Најмање 12 особа је погинуло, а више њих се води као нестало након изненадних јаких падавина која су погодила подручје Часоти у округу Kиштвар, на територији Џаму и Kашмир, саопштиле су данас локалне власти.
Падавине су погодиле место на популарној ходочасничкој рути, а телевизијски снимци приказују ходочаснике у паници, док вода надире и носи импровизоване кухиње постављене за потребе ходочашћа, пренео је Ројтерс.
Локални званичници су навели да је тачан број жртава и несталих још непознат, јер информације из погођеног подручја стижу споро због отежаних услова.
Earlier today, a sudden cloudburst triggered a flash flood in Chashoti, Padder, Kishtwar district, Jammu and Kashmir, india.
At least 12 bodies have been recovered, while many remain missing. Rescue operations are ongoing amid challenging weather and terrain conditions. pic.twitter.com/Q7czONisKQ
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2025
"Вести су суморне, а потврђене информације стижу са великим закашњењем", навео је главни министар федералне територије Џаму и Kашмир Омар Абдулах на друштвеној мрежи Икс.
Према Индијском метеоролошком одељењу, реч је о пролому облака, феномену у којем за мање од једног сата падне више од 100 милиметара кише, често изазивајући изненадне поплаве и клизишта у планинским пределима током монсунског периода.