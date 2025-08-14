clear sky
(ВИДЕО) НАЈМАЊЕ 12 ЖРТАВА ПОПЛАВЕ Пролом облака у Индији однео људске животе

14.08.2025. 13:18 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Poplave
Фото: Tanjug/AP Photo

СРИНАГАР: Најмање 12 особа је погинуло, а више њих се води као нестало након изненадних јаких падавина која су погодила подручје Часоти у округу Kиштвар, на територији Џаму и Kашмир, саопштиле су данас локалне власти.

Падавине су погодиле место на популарној ходочасничкој рути, а телевизијски снимци приказују ходочаснике у паници, док вода надире и носи импровизоване кухиње постављене за потребе ходочашћа, пренео је Ројтерс.

Локални званичници су навели да је тачан број жртава и несталих још непознат, јер информације из погођеног подручја стижу споро због отежаних услова.

 

 

"Вести су суморне, а потврђене информације стижу са великим закашњењем", навео је главни министар федералне територије Џаму и Kашмир Омар Абдулах на друштвеној мрежи Икс.

Према Индијском метеоролошком одељењу, реч је о пролому облака, феномену у којем за мање од једног сата падне више од 100 милиметара кише, често изазивајући изненадне поплаве и клизишта у планинским пределима током монсунског периода.

Вести Свет
