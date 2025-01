(ВИДЕО) ОСЛОБОЂЕНО ПРЕОСТАЛИХ СЕДАМ ТАЛАЦА, НЕТАНЈАХУ ПОБЕСНЕО! Израелског премијера шокирале сцене из Кан Јуниса

Израелска војска (ИДФ) саопштила је да је седам талаца, укључујући два израелска и пет страних држављана, предато Црвеном крсту, а недуго затим и њиховим снагама у Појасу Газе.

Приликом ослобађања талаца формирала се велика гужва, на шта је бурно реаговао израелски премијер Бењамин Нетањаху.

Он је критиковао "шокантне сцене" које су виђене у Кан Јунису.

- Ово је додатни доказ незамисливе бруталности терористичке организације Хамас. Захтевам од посредника да се постарају да се овакве страшне сцене не понове и да гарантују безбедност наших талаца. Ко се усуди да науди нашим таоцима платиће цену - упозорио је Нетањаху.

The Al-Qassam Brigades and Quds Brigades held a parade in Khan Younis, near Yahya Sinwar's house, before handing over the hostages. pic.twitter.com/6blZfWsvyX

Израелска војска саопштила је недуго затим да је седам талаца предато њиховим снагама у Гази.

- Седам талаца који се враћају тренутно су у пратњи специјалних снага ИДФ и снага ИСА на повратку на територију Израела, где ће бити подвргнути почетној медицинској процени - наводи се у саопштењу.

What a deplorable way to treat an innocent hostage being released. The Red Cross and international community should hang their heads in shame for standing by pic.twitter.com/ZA7yhd6lUq

— Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) January 30, 2025