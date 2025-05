(ВИДЕО) ПАЛЕ РАКЕТЕ У РЕГИОНУ КАШМИРА Индија напала Пакистан! Гађано 9 локација, ово су биле МЕТЕ

Индијска војска саопштила је да су напади у оквиру операције "Синдор" били ''фокусирани, умерени и не-ескалацине природе'', као и да нису били усмерени на пакистанску војску, јавља Гардијан.



Индија је показала знатно суздржавање у избору циљева и начина извршења, наводи се у саопштењу.



Додаје се да су напади покренути услед ''варварских напада у којима је десетине Индијаца убијено у Пахалгаму и Кашмиру'', уз наводе како је ''правда послужена''.



Портпарол пакистанске војске саопштио је да је Индија напала Пакистан ракетама на три места и да ће Пакистан одговорити.



Додао је да је Пакистан активирао системе противваздушне одбране и зауставио индијске летелице које су покушале да уђу у пакистански ваздушни простор.



Агенција наводи да се више експлозија чуло у региону Кашмира и у граду Музафарабаду, након којих је дошло до нестанка струје, али није било јасно шта је изазвало експлозије.



Односи између две земље су затегнути од терористичког напада 22. априла у индијском Кашмиру, у којем су циљани хиндуистички туристи, када је убијено 26 људи.



Индија је оптужила Пакистан за умешаност, рекавши да су двојица од тројице осумњичених нападача били пакистански држављани, док је Исламабад негирао оптужбе, упозоривши да располаже обавештајним подацима да Индија ускоро планира војну акцију.



Пакистан је одржао две ракетне пробе за три дана, а Индија је открила планове за вежбе цивилне одбране које ће се сутра одржати у неколико савезних држава, од укључивања сирена за ваздушну опасност до планова за евакуацију.





