(ВИДЕО) ПЕТ АВИОНСКИХ БОМБИ ПОГОДИЛО ЗАПОРОЖЈЕ Погинула жена, више повређених
Најмање две особе су погинуле, а још две су рањене у нападу руских снага на Запорожје, рекао је начелник запорошке Обласне војне управе Иван Федоров, преноси Укринформ.
Федоров је у објави на Телеграму додао да је међу погинулима једна жена, као и да је једна од повређених особа у тешком стању. Како је навео, медицински радници пружају сву неопходну помоћ.
❗️Russian troops have struck civilian infrastructure in #Zaporizhzhia, killing three people and wounding two. The attack also destroyed and damaged cars, and fires are raging pic.twitter.com/EvA5UtgLhl
— ZMiST (@ZMiST_Ua) September 22, 2025
Локални медији пренели су да су руске снаге током јутра бациле најмање пет авионских бомби на град и да су мета били цивилна инфраструктура и индустријски објекти.
Last night, Russian bombed a residential area in Zaporizhzhia with glide bombs. As a result, 2 people were killed and 3 others were injured. pic.twitter.com/XtMUBXOu8e
— LIMON (@limondar0) September 22, 2025
Том приликом, оштећено је и уништено више аутомобила, а избили су и пожари, преноси Укринформ.
5/
Soon it became known about the first victim of the Russian attack.https://t.co/axl2pjFxhc
" A woman died . These are the preliminary tragic consequences of the enemy attack on Zaporizhia. Information about the wounded is being established," Fedorov wrote at 06:14. pic.twitter.com/4NGrqfBPmi
— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) September 22, 2025