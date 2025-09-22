clear sky
(ВИДЕО) ПЕТ АВИОНСКИХ БОМБИ ПОГОДИЛО ЗАПОРОЖЈЕ Погинула жена, више повређених

22.09.2025. 07:50
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
rat
Фото: Screenshot X / ZmiST

Најмање две особе су погинуле, а још две су рањене у нападу руских снага на Запорожје, рекао је начелник запорошке Обласне војне управе Иван Федоров, преноси Укринформ.

Федоров је у објави на Телеграму додао да је међу погинулима једна жена, као и да је једна од повређених особа у тешком стању. Како је навео, медицински радници пружају сву неопходну помоћ.

 ❗️Russian troops have struck civilian infrastructure in #Zaporizhzhia, killing three people and wounding two. The attack also destroyed and damaged cars, and fires are raging pic.twitter.com/EvA5UtgLhl

 

Локални медији пренели су да су руске снаге током јутра бациле најмање пет авионских бомби на град и да су мета били цивилна инфраструктура и индустријски објекти.

  

Том приликом, оштећено је и уништено више аутомобила, а избили су и пожари, преноси Укринформ.

 

 (k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
