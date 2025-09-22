ЗЕМЉОТРЕСИ УЗДРМАЛИ АТОС Најјачи потрес 5 степени по Рихтеру ЕПИЦЕНТАР БЛИЗУ ХИЛАНДАРА
22.09.2025. 07:37 08:02
СОЛУН: Полуострво Атос у Грчкој рано јутрос су погодила четири земљотреса, од којих је најјачи био 5.0 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од пет километара, на око 10 километара јужно од манастира Хиландар.
За сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Према изјавама очевидаца са веб-сајта ЕМСЦ, земљотрес се снажно осетио и у Неа Роди, на острву Амуљани и у Сартију.