(ВИДЕО) РУСИ БРОЈЕ ЖРТВЕ! Украјинци британским ракетама погодили заповедништво 8. руске армије!

Погођено је заповедништво руске 8. армије, а жртве се и даље броје. Пожари су избили у Луганску након напада више од 20 дронова.

Сукоби у Украјини и даље се појачавају, а нарочито су на удару Доњецка и Луганска област. У последње време ове регије трпе снажне нападе дроновима и ракетама.

Председник Доњецке Народне Републике, Денис Пушилин, изјавио је да је током једног од последњих украјинских напада у Доњецку погинула једна жена, док су две особе повређене, међу којима је и једно дете. Он је додао да је погођено више делова града, укупно 26 удара – укључујући нападе дроновима, пројектилима дугог домета и артиљеријску ватру калибра 155 милиметара.

Пушилин је навео да су оштећени објекти на пијаци Сокол, робна кућа у центру града, амбуланта, студентски домови, котларнице и апотека. Једна стамбена зграда је потпуно уништена, док је још 12 зграда претрпело оштећења.

