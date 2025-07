(ВИДЕО) РУСКИ БОМБАРДЕР СУ-34 ПАО ТОКОМ ВЕЖБЕ Погинуо један члан посаде

"Око 13 сати по московском времену, авион Су-34 срушио се у Нижњеновгородској области током планираног тренажног лета. Док се приближавао слетању, дошло је до квара у систему отпуштања једног од подупирача стајног трапа. Посада је неколико пута покушала да санира квар у лету, али ситуација се није променила. Стога је одвела авион на сигурно место и катапултирала се", стоји у саопштењу министарства. Авион није носио стрељиво и пао је у ненастањено подручје.



💥 Russia: During training, landing gear didn't come out on a Su-34 strike aircraft. The trainee pilot and his instructor co-pilot ejected and the aircraft crashed in Nizhny Novgorod.

The Su-34 costs up to $85 million.

The pilot instructor died after ejection. pic.twitter.com/OD5daTsW50

