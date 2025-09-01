clear sky
(ВИДЕО) СТРАВИЧНЕ СЛИКЕ ИЗ АВГАНИСТАНА Јак земљотрес однео више од 600 живота, преко 1.000 повређених

01.09.2025. 09:14 09:55
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
земљотрес
Фото: Saifullah Zahir

Према последњим подацима, најмање 622 особе погинуле су у Авганистану, када је ту земљу погодио земљотрес јачине шест степени по Рихтеровој скали, саопштио је данас портпарол министарства унутрашњих послова Авганистана.

Државни медији навели су да је у земљотресу повређено најмање хиљаду људи.

Министарство за јавно здравље Авганистана саопштило је да је покренута огромна акција спасавања и да су мобилисане на стотине људи да помогну онима који су у области погођеној земљотресом.

Епицентар земљотреса који је синоћ погодио Авганистан недалеко од града Џалалабада близу границе са Пакистаном био је на дубини од десет километара. 

земљотрес авганистан
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
