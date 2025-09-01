(ВИДЕО) СТРАВИЧНЕ СЛИКЕ ИЗ АВГАНИСТАНА Јак земљотрес однео више од 600 живота, преко 1.000 повређених
Према последњим подацима, најмање 622 особе погинуле су у Авганистану, када је ту земљу погодио земљотрес јачине шест степени по Рихтеровој скали, саопштио је данас портпарол министарства унутрашњих послова Авганистана.
Државни медији навели су да је у земљотресу повређено најмање хиљаду људи.
Министарство за јавно здравље Авганистана саопштило је да је покренута огромна акција спасавања и да су мобилисане на стотине људи да помогну онима који су у области погођеној земљотресом.
Епицентар земљотреса који је синоћ погодио Авганистан недалеко од града Џалалабада близу границе са Пакистаном био је на дубини од десет километара.
🚨EarthQuake hit E. Afghanistan last night, killing ~600, injuring 1,000+. Taliban health officials say toll may rise due to limited remote access. Rescue teams rush to worst-hit areas. https://t.co/4ZPkNkUxoA pic.twitter.com/P3EqzWOATy
— Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) September 1, 2025