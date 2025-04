(ВИДЕО) СТУБ ОД ПЕПЕА ВИСОК КИЛОМЕТАР! Еруптирао најћудљивији вулкан у Индонезији, упозорени становништво и планинари да се држе подаље

Центар за вулканологију и ублажавање геолошких опасности (ПВМБГ) је саопштио да је 19. априла ерупција из вулкана високог скоро 3.900 метара произвела сеизмичку активност са максималном амплитудом од 30,3 милиметра, која је трајала 42 секунде.

Службеник на посматрачкој постаји вулкана Марапи, Ахмад Рифанди рекао је да је ерупција у складу са текућим обрасцем флуктуирајућих активности на тој планини.

Према ПВМБГ, вулкан је забележио девет ерупција само у априлу ове године.

Власти су саветовале становнике, планинаре и туристе да остану најмање три километра удаљени од центра активности вулкана.

Huge erupt at the Marapi volcano in the West Sumatra Province of Indonesia 🇮🇩 (19.04.2025) pic.twitter.com/0JD8tIcxlO

— Disaster News (@Top_Disaster) April 19, 2025