ПЕНЗИОНЕРИ ДОЧЕКАЛИ СВОЈИХ ПЕТ МИНУТА Укидају се пенали за превремени одлазак, а повећава додатни стаж за свако дете
Новим Закон о пензијском осигурању у Хрватској уведен је низ новина, међу којима је укидање пенала за превремену старосну пензију, увођење годишњег додатка пензији за све кориснике, као и нова стопа усклађивања пензија.
Закон је, како се наводи у „Гласу осигураника”, гласилу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Србије ступио на снагу 1. јула ове године, с тим што ће неке одредбе овог закона почети да се примењују 1. јануара 2026.године.
Стопа усклађивања пензија утврђује се као збир стопе промене индекса потрошачких цена и индекса раста плата у односу 85:15, према повољнијем индексу, а додатни стаж за свако рођено или усвојено дете повећан је са садашњих шест на 12 месеци.
Закон прописује да се додатни стаж додаје пензијском стажу за одређивање пензије и за традиционалне и за сродничке хранитеље који пружају хранитељске услуге дуже од 10 година.
Минимална пензија је повећана са садашњих 103 на 106 процената тренутне вредности пензије, а новим законом је такође уведен годишњи додатак пензији, и то за све кориснике, без обзира на висину пензије.
Износ овог додатка утврђује се према пуним годинама пензијског стажа за обрачун износа пензије, а за кориснике чија се пензија утврђује без узимања у обзир пензијског стажа, утврђен је минимални период од 15 година за утврђивање годишњег додатка.
Додатак ће се исплаћивати у децембру.
Од 1. јануара 2026. године, између осталог, биће укинути такозвани пенали за одлазак у превремену старосну пензију, и то од првог дана наредног месеца у којем корисник пензије наврши 70 година живота.
За кориснике чија се пензија утврђује применом почетног фактора мањег од 1,0, Хрватски завод за пензијско осигурање ће по службеној дужности, без доношења решења, утврдити пензију без смањења почетног фактора, почев од 1. јануара 2026, најкасније до 31. марта 2026. године.
Укидање пенализације односи се и на постојеће кориснике који ће прописану старост навршити пре 1. јануара 2026. године.