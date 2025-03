Мапа показује да украјинске снаге више не контролишу Суџу и да су то подручје преузеле руске снаге, пренео је Скај њуз.

Та мапа није званични документ украјинске владе, а наводи се да је ажурира тим украјинских корисника јавно доступним подацима.

Суџа је највеће насеље на територији Курске области које су освојиле украјинске трупе.

🇷🇺 Sudzha is liberated, and civilians are in tears of joy as Russian troops reclaim the city. Months of occupation are over, and the enemy is retreating. Our forces now control the city center and private sector, pushing deeper as resistance crumbles. War correspondents are… pic.twitter.com/pXGw0yZkde

Руски Добровољачки корпус саопштио је да је ослобођена индустријска зона у граду Суџа као резултат операције уласка у позадину Оружаних снага Украјине кроз гасовод.

🇷🇺 Footage of the heroes of the gas pipeline operation returning from a combat mission that has already gone down in history 🫡

By the way, they are ready for the next mission already 💪

“Where's the next pipe?!” - they ask 🤷‍♂️😁 pic.twitter.com/P1QSc1KVCi

— Roberto (@UniqueMongolia) March 11, 2025