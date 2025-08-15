(ВИДЕО) СВИ ГЛЕДАЈУ У ЛАВРОВА ЗБОГ ДУКСА Лавров стигао на Аљаску пред историски самит, ОДМАХ ИЗАЗВАО ВЕЛИКУ ПАЖЊУ
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров стигао је на Аљаску пред самит с Доналдом Трампом, али пажњу медија и јавности привукао је један детаљ на његовој гардероби, многи га тумаче као симболичну поруку САД-у.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров стигао је у хотел у Анкориџу, на Аљасци, носећи бели дукс за који се претпоставља да има натпис “СССР”, што је скраћеница за бивши Совјетски Савез, на руском језику.
Снимак је објављен на Телеграм налогу листа Известија.
Football fan Lavrov in Alaska sports epic 'USSR' jersey
Gigachad trolling, or just getting comfortable? pic.twitter.com/kmaqjGljJ8
— RT (@RT_com) August 15, 2025
На видео-запису се види како Лавров излази из аутомобила, обучен у бели џемпер и јакну, а на грудима му се назире натпис “СССР”.
На питање новинара да ли је раније био на Аљасци, министар је одговорио потврдно.
Раније је Лавров изјавио да не треба давати никакве прогнозе уочи самита на Аљасци између руског председника Владимира Путина и америчког председника Доналда Трампа, који је заказан за петак, и истакао да Русија има јасно дефинисану позицију коју ће том приликом представити.
Такође је додао да не осећа забринутост пред овај догађај.